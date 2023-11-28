Кулеба не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ в Скопье из-за участия Лаврова – МИД

Речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел.

Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел 30 ноября – 1 декабря в городе Скопье в Македонии из-за решения допустить на него главу МИД России Сергея Лаврова.

Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook 28 ноября.

Отмечается, что присутствие российской делегации на министерском заседании на уровне министра впервые после начала полномасштабного вторжения России в Украину будет только усугублять кризис, в который Россия загнала ОБСЕ.

Также читайте Россия заблокировала назначение руководства ОБСЕ на следующий год: что требует

"Делегация Украины не будет участвовать в министерском заседании ОБСЕ на уровне министра иностранных дел. В то же время Украина остается преданной принципам ОБСЕ, готова и дальше работать с партнерами с целью возобновления уважения к Хельсинкскому заключительному акту, в частности на основе воплощения Формулы мира президента Украины Владимира Зеленского", – говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Украина высоко ценит усилия Северной Македонии как председательствующего в 2023 году государства и лично министра иностранных дел Буяра Османи, продемонстрировавших высокий профессионализм и непреклонную приверженность защите принципов и обязательств ОБСЕ. Отдельную благодарность дипломаты выразили Северной Македонии за приоритизацию вопроса противодействия российской агрессии против Украины во время своего председательства.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация последовательно разрушает ОБСЕ, злоупотребляя правилом консенсуса.

“Прибегая к шантажу и открытым угрозам, РФ систематически блокировала консенсус по ключевым вопросам. Своевольным стало и блокирование кандидатуры Эстонии на председательство в ОБСЕ в 2024 году. Кроме того, Россия незаконно задержала трех украинцев — представителей ОБСЕ, которые находятся в тюрьмах уже более 500 дней. Россия создала экзистенциальный кризис в ОБСЕ и превратила организацию в заложника своих капризов и агрессии”, – заявили в МИД.

В МИД Украины считают, что совместными усилиями нужно работать над спасением ОБСЕ от России, а не посыланием сигналов о возможности возвращения к формам сотрудничества, существовавшим до февраля 2022 года, государству, развязавшему самую масштабную со времен завершения Второй мировой войны вооруженную агрессию в Европе и грубо нарушила все принципы Хельсинкского заключительного акта.

Отметим, что речь идет о бойкоте именно на уровне министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров хочет посетить заседание Совета министров ОБСЕ, которое состоится с 30 ноября по 1 декабря в Скопье, Северная Македония.

28 ноября стало известно, что Министерство иностранных дел Болгарии подтвердило, что предоставило разрешение самолету с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым пролететь через воздушное пространство Болгарии по пути в Северную Македонию.

Читайте также: