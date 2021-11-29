Кулеба: Не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять осторожность при общении с Лукашенко.

Глава украинской дипломатии отметил, что телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко вызвал у него двойное чувство.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не считает целесообразным проведение прямых переговоров с Александром Лукашенко.
Такое мнение он высказал в интервью новостному порталу " Delfi ", текст которого опубликован посольством Украины в Латвии.
По словам министра, каждый контакт следует оценивать с точки зрения того, не приводит ли он к политической легитимизации тех, кто совершал противоправные действия против мирных протестующих в Беларуси.
"Конечно, не стоит сжигать все мосты с Беларусью, но необходимо проявлять большую осторожность при планировании своих контактов во избежание ситуации, когда общение с Лукашенко будет воспринято как политическое признание и легитимизация этого режима", — сказал глава МИД.
В этом контексте глава украинской дипломатии отметил, что телефонный разговор и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель с Лукашенко вызвала у него двойное чувство. "Думаю, получив звонок канцлера Меркель, Лукашенко многого добился политически", — сказал Кулеба.
Отвечая на вопрос, посоветовал ли бы он президенту Украины говорить с Лукашенко напрямую, глава МИД сказал: "Конечно, я бы не считал это целесообразным, тем более понимая, что главные дирижеры этого миграционного кризиса сидят в Кремле".
Комментируя кризис на польско-белорусской границе, он подчеркнул: украинские власти осознают необходимость быть бдительными и готовыми к тому, что "в любой момент это может произойти и на нашей границе".
Это может произойти, а может и не произойти. Но это реальность, к которой мы должны быть готовы”, – сказал глава украинской дипломатии.
Напомним:
Александр Лукашенко, заявивший о поддержке РФ в случае нападения на Украину, выразил уверенность, что если РФ решит нападать на Украину, то Москва уведомит об этом Минск. Пока Лукашенко не получал подобных сообщений.
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