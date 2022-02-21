Кулеба: "Не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО"

Кулеба: "Не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО"

По словам Кулебы, завтра в Вашингтоне он будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Президент страны-агрессора Владимир Путин может признать так называемые Донецкую и Луганскую "народные республики". Сейчас все стороны должны сфокусироваться на усилиях по деэскалации.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы работаем. Сегодня в 3 ночи по Киеву я провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном о динамике ситуации безопасности и дальнейших шагах по удержанию России на дипломатическом треке. В 10 утра уже заходил на заседание Совета министров иностранных дел ЕС. Это было содержательное заседание с важными договоренностями и заявлениями ряда стран, что они будут конкретными делами поддерживать Украину", — написал он на странице в Facebook.

Также читайте По фактам мобилизации жителей Донбасса и принудительного вывоза гражданских в РФ в Украине начаты уголовные производства

Кулеба отметил, что на этом заседании отметил проблему паспортизации на Донбассе — она с самого начала не получила должного международного ответа.

"В обед на видео с заседания Совбеза России мы увидели тяжелые последствия того, что паспортизация удалась. Если оставлять действие без контрдействия, то ситуация будет только ухудшаться. Сейчас не только Украина, но и весь мир внимательно следят за действиями РФ по признанию ОРДЛО. Все понимают последствия такого шага. Сейчас много эмоций и порывов, но именно сейчас все должны хладнокровно фокусироваться на усилиях деэскалации. Другого пути нет", – написал он.

По словам Кулебы, завтра в Вашингтоне он будет обсуждать этот вопрос с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, после чего отправится в Нью-Йорк и выступит на Генассамблее ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Продолжим также работать над созывом консультаций по Будапештскому меморандуму и воплощением оптимального формата переговоров, предложенного президентом Зеленским: саммита пяти постоянных членов Совбеза ООН + Украина, Германия и Турция. Такой формат является наилучшим для поиска решений для деэскалации и формирования конкретных гарантий безопасности для Украины и укрепление европейской архитектуры безопасности", — отметил министр.

Также, по его словам, параллельно ведется масштабная работа над поставкой в Украину новых оборонных вооружений, укреплением нашей кибербезопасности и экономической стабильности.

"Нейтральность и ободряющие заявления других стран и международных организаций не обеспечат мир. Мы уже не в той фазе. Нужны решения. Некоторые из них могут показаться партнерам сложными, но нельзя разрешить сложную ситуацию, не принимая сложных решений. Мы настойчиво, ежеминутно ищем решения для деэскалации. Украине нужен мир. Без пересечения наших красных линий", — подчеркнул Кулеба.

Также читайте На Донбассе боевики снова открывали огонь по украинским позициям: военные ООС ранены

По его словам, именно на этом сфокусирован президент Украины и вся украинская дипломатия.

"Ну и напоследок человеческий совет. В своей книге «Война за реальность» я когда-то предложил пять правил победы: 1. Опираться на реальность. 2. Критически мыслить. 3. Управлять эмоциями. 4. Чувствовать сообщество. 5. Взаимодействовать с государством. Пользуйтесь ими и вам будет легче сохранить здравый смысл в этих обстоятельствах. Все будет хорошо", — резюмировал Кулеба.

Напомним:

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин срочно созвал заседание Совета безопасности РФ. Главной темой, которую обсуждали участники этого собрания, стало обострение на Донбассе и возможность признания независимости так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Российский президент назвал целью совещания "послушать коллег и определить шаги", в частности, по поводу обращения руководителей "ДНР" и "ЛНР" к России с просьбой о признании "суверенитета" и постановления Госдумы по этому поводу.

Выслушав мнение российских чиновников, Путин объявил, что примет решение о признании "независимости" "ЛНР" и "ДНР" сегодня — в понедельник, 21 февраля.

Главы самопровозглашенных "ЛДНР" попросили Путина признать их независимость

Читайте также: