Кулеба о переговорах с РФ: на столе – прекращение боевых действий, вывод российских вооруженных сил с территории Украины

Кулеба о переговорах с РФ: на столе – прекращение боевых действий, вывод российских вооруженных сил с территории Украины

Глава украинской дипломатии отметил, что президент Владимир Зеленский говорит о гарантиях безопасности сейчас.

Позиция украинской стороны в переговорах с Россией заключается в прекращении боевых действий, уходе российских сил из Украины и защите своей территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

"На столе – прекращение боевых действий, вывод российских вооруженных сил с территории Украины. Говорить надо, потому что война продолжается. Войну нужно прекратить. Надо сохранить украинские жизни, украинские города, но говорить не значит сдаваться и потому никто сдаваться не планирует. Послушаем, что скажет господин Лавров, дадим ему достойный ответ", – отметил он.

Глава украинской дипломатии добавил, что президент Владимир Зеленский говорит о гарантиях безопасности сейчас.

"Сейчас нужно остановить войну. Сейчас нужно обеспечить безопасность Украины, поэтому президент и говорит о том, что сейчас нужно говорить о гарантиях безопасности Украины, но он нигде не сказал о том, что мы должны забыть о НАТО как о цели", — подчеркнул Кулеба.

В частности, министр констатировал, что вопрос членства Украины находится в тупике, поскольку обещание этого было дано в 2008 году, однако по состоянию на 2022 год ни один шаг со стороны НАТО вперед не был сделан.

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Он также отметил, что слова президента относительно Крыма и Донбасса на самом деле сигнал о готовности к переговорам, но Зеленский очень четко настроен на защиту Украины, ее территориальной целостности: "У нас непростая ситуация, мягко говоря, но говорить надо, но мы не в той позиции, чтобы мы подходили к переговорам с вопросом что-нибудь сдать".

Глава МИД добавил, что встреча проходит благодаря министру иностранных дел Турции Мавлюту Чавушоглу.

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