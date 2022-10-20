Кулеба о сотрудничестве Анкарой: "С понимаем относимся к внешней политике Турции"

По его словам, Турция не занимает нейтральной позиции в войне.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что Турция не занимает нейтральной позиции в войне, которую Россия 24 февраля начала против Украины. По его словам, Киев относится с пониманием к внешней политике Анкары.

Такое мнение глава МИД выразил на брифинге.

Кулеба говорит о поддержке Турции в войне. Он отмечает, что это видно по итогам голосования в Организации объединенных наций, участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Крымской платформе, а также сотрудничестве в сфере безопасности.

По словам главы МИД, военное сотрудничество с Турцией находится на "высоком уровне".

"Мы с понимаем относимся к внешней политике Турции. Они сотрудничают с Украиной в важных для нас отраслях, в то же время ведут экономическую деятельность с Россией", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Посредничество Турции в войне

С начала войны Эрдоган выразил желание взять на себя посредническую роль. В частности, 28 сентября он побеседовал с Владимиром Зеленским. Эрдоган признал, что фейковые результаты референдумов негативно повлияют на мирные переговоры между Украиной и РФ. Уже 29 сентября турецкий лидер позвонил и Путину. Диктатору он заявил о готовности содействовать проведению переговоров. Мол, им нужно дать еще один шанс.

Вместе с тем старшая аналитика Центра исследований современной Турции Евгения Габер говорит, что Россия становится все более зависимой от Турции. А Эрдоган этим пользуется. Мол, он преследует интересы своей страны, продолжая сотрудничество с кремлевским диктатором Путиным.

К слову, неоднократно Анкара заявляла о необходимости перемирия между Киевом и Москвой. Глава Мевлют Чавушоглу отмечает, что речь не идет о мире с принуждением Украины к территориальным уступкам.

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