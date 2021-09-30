Кулеба о вступлении Украины в ЕС: Мы должны быть реалистичными идеалистами

Кулеба о вступлении Украины в ЕС: Мы должны быть реалистичными идеалистами

По его словам, переговорный процесс идет, но на данном этапе МИД интересуют не большие цели, а конкретные экономические результаты.

Украине следует реально взвешивать свои возможности на вступление в Европейский союз. ЕС сегодня переживает не лучшие времена.

Об этом в четверг, 30 сентября, во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет РБК-Украина.

"ЕС переживает непростые времена. Как писал классик, не тот уже Миргород и река Хорол не та, так и здесь — не тот уже Брюссель и река Эльба не та ... Много проблем, и мы видим, как трудно дается евроинтеграция балканским странам. Я считаю, что мы должны быть реалистичными идеалистами. Верить в лучшее — что получим то, что хотим, но реально взвешивать возможности получить это именно сейчас ", — отметил Кулеба.

Напомним:

Ранее Дмитрий Кулеба призвал ЕС не держать Украину на крючке реформ. Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами.

Вместе с тем он уточнил, что не выступает против проведения реформ в стране. По его словам, пришло время признать, что присоединение к ЕС связано не только с реформами. В свою очередь президент Польши Дуда выступает за вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, ЕС должен продемонстрировать, что не является клубом для избранных. По его словам, в Польше есть консенсус относительно вступления Украины в ЕС.

Новости мира: Украина готова к вступлению в НАТО и ожидает реального приглашения - заявил Зеленский

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку