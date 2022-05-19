Кулеба о завершении войны: "Украина будет определять, что, где и когда закончится"

Кулеба о завершении войны: "Украина будет определять, что, где и когда закончится"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что западные партнеры не давят на государство и не указывают, где географически должна закончиться война с Россией.

Украина сама будет определять, "что, где и когда закончится".

Об этом глава МИД рассказал в эфире телеканала "1+1" в рамках совместного информационного марафона UAразом.

"Нет, не давят (партнеры – ред.). Украина будет определять, что, где и когда закончится. Это наша земля. Мы воюем, но мы тоже готовы к переговорам. Мы благодарны партнерам за всю помощь, но ни у одного партнера нет ни нравственного, ни политического права ломать нас, принуждая к любым уступкам", – рассказал Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не уступит территорию, чтобы "сохранить лицо Путину". Заметим, что к "сохранению лица" российского диктатора призвал президент Франции Эммануэль Макрон.

У ЕС есть план послевоенного восстановления Украины на сотни миллиардов евро в обмен на реформы

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