Кулеба обратился к генсеку НАТО: "Пора согласовать решение с новой реальностью"

Министр настаивает, чтобы Украина смогла вступить в будущем в Альянс, минуя план по поводу членства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал генсека НАТО Йенса Столтенберга сделать на саммите шаг к членству государства в Альянсе, отказавшись от ПДЧ.

Об этом министр сообщил в Сети 16 июня.

Кулеба проинформировал, что провел разговор со Столтенбергом, и поблагодарил его за усилия, направленные на то, чтобы июльский саммит в Вильнюсе был успешен для НАТО и Украины.

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"Я также отметил важность сделать шаг к членству Украины, в частности, отказавшись от ПДЧ (плана к членству — ред.). Пора согласовать решение НАТО с новой реальностью", — подчеркнул глава украинского МИД.

Саммит НАТО в Вильнюсе: какие решения могут быть приняты

Президент Украины Владимир Зеленский призвал, чтобы члены НАТО на саммите в Вильнюсе дали государству четкий "сигнал", что желают видеть его в Альянсе. Глава государства также призвал предоставить гарантии безопасности на период, пока Украина еще не будет в составе НАТО.

Как заявил Столтенберг 12 июня, Украина может рассчитывать на саммите на гарантии безопасности, но не стоит ожидать получения официального приглашения в членство в НАТО.

По данным The New York Times, Столтенберг предложил президенту США Джо Байдену "компромисс" по членству Украины в Альянсе: чтобы государство не проходило стандартную процедуру для претендентов на членство, ведь имеет опыт большой войны с западным оборудованием и подготовкой. По NYT помощники Байдена склоняются к тому, чтобы предложить Украине вместо членства в НАТО "израильскую модель" гарантий безопасности в виде 10-летних обязательств военной помощи.

По информации издания Axios, Байден поддерживает предложение Столтенберга, чтобы освободить Украину от выполнения плана действий по членству в НАТО.

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