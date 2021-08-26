Кулеба обратился к России: Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру

По его словам, попытки Москвы называться центром — они не новы, они были и сотни лет назад.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к коллегам из Российской Федерации, комментируя реакцию РФ на установление Дня украинской государственности 28 июля, в День крещения Руси-Украины.

Об этом министр заявил во время брифинга сообщает РБК-Украина.

"Российские коллеги, Украине в отличие от вас не требуется ничего приватизировать. Мы как были на своей земле тысячи лет, так и остаемся на ней. Это вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру. Украина была, есть и будет", — заявил Кулеба.

По его словам, попытки Москвы называться центром — они не новы, они были и сотни лет назад.

"Два Киева нет. Есть один Киев и это украинский Киев. Это столица украинского государства. Он с самого начала был столицей Древней Руси. Это наша история. Наше настоящее. Наше прошлое", — заявил он.

Напомним:

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о Дне украинской государственности. Подпись на документе глава государства поставил во время своей речи на параде ко Дню Независимости Украины, 24 августа. День украинской государственности будут праздновать в день крещения Руси-Украины — 28 июля и он будет выходным.

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