Кулеба обсудил с генсеком ООН деэскалацию ситуации вокруг Украины: подробности

Кулеба призвал Гутерриша использовать механизм "добрых услуг генерального секретаря ООН" для деэскалации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 14 февраля, по телефону обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем созданный Российской Федерацией кризис безопасности.
Об этом сообщается на сайте украинского МИД.
В ходе разговора генсек ООН подтвердил, что любая военная интервенция РФ неприемлема и в случае осуществления будет квалифицироваться как нарушение Устава ООН и международного права.
Гутерриш убежден в важности избегания не только вторжения, но и нагнетания ситуации в Украине и вокруг нее. Он также подчеркнул, что ООН рассматривает дипломатию как единственный путь разрешения ситуации.
Главный дипломат Украины, со своей стороны, отметил, что ООН "должна и может быть активной участницей дипломатических усилий", которые сегодня осуществляются Киевом и партнерами на разных уровнях для снижения напряжения.
Кулеба привлек внимание генсека к попыткам России манипулировать содержанием Минских договоренностей и подчеркнул, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, предполагающих "прямой диалог" между Украиной и ОРДЛО.
По словам главы украинского МИД, именно РФ является стороной конфликта, поэтому Украина готова к переговорам по политико-дипломатическому урегулированию с участием российской стороны в Нормандском формате, а также работает над активизацией других переговорных площадок.
Кулеба также обратился к Гутерришу с предложением использования механизма "добрых услуг генерального секретаря ООН" для деэскалации.
В МИД уточнили, что задействование указанного механизма происходит в рамках реализации положений статьи 99 Устава ООН, предусматривающей право генсека доводить до сведения Совета Безопасности любые вопросы, которые могут угрожать поддержанию международного мира и безопасности.
"Добрые услуги генерального секретаря ООН" (визиты, встречи с представителями сторон конфликта, брифингование Совбеза, посреднические услуги и т.п.) могут осуществляться как им лично, так и назначенными спецпредставителями/посланниками/советниками, и имеют целью предупреждение эскалации ситуации.
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