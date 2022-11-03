Кулеба обсудил с главой МИД Турции работу "зернового соглашения"

Также министры обсудили дальнейшие шаги по освобождению украинцев из российского плена.

Главы дипломатических ведомств Украины и Турции Дмитрий Кулеба и Мевлют Чавушоглу провели переговоры по "зерновому коридору".

Об этом у себя в Twitter сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что во время разговора со своим турецким коллегой они скоординировали дальнейшие шаги стран по обеспечению бесперебойной работы "зернового коридора". Также министры обсудили работу по освобождению украинских пленных.

Напомним, Минобороны России 29 октября сообщило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов в оккупированном Севастополе, в результате которых были повреждены корабли Черноморского флота РФ.

Президент Владимир Путин сказал , что РФ приостановила "зерновое соглашение", потому что Украина якобы "долбит" беспилотниками корабли.

После заявлений РФ украинская сторона заявила о невозможности экспорта зерна из-за действий Кремля, что создает угрозу голода в ряде стран Азии и Африки. Однако впоследствии Украина, ООН и Турция согласовали движение в Черном море 14 судов, несмотря на позицию РФ.

Уже 2 ноября российское Минобороны объявило о возобновлении своего участия в "зерновом соглашении". Там пояснили, что благодаря ООН и Турции удалось получить гарантии со стороны Украины по поводу неиспользования гуманитарного коридора для ведения боевых действий против РФ.

Зерновое соглашение работает; ситуация в Донецкой области; переговоры с Испанией - Зеленский за 2 ноября

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