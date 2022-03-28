Кулеба обсудил с министром иностранных дел Турции переговоры между Украиной и РФ

Кулеба подчеркнул, что надеется, что у переговоров будет результат.
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу предстоящие переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.
Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.
"Благодарю Турцию за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что под руководством турецкого посредничества эти переговоры принесут результаты в интересах мира в Украине и нашей безопасности", — написал Кулеба.
Call with FM @MevlutCavusoglu. Grateful to Turkey for hosting next round of peace talks между Ukraine and Russia. Я помню, что под территориальной борьбой эти пожары будут производить результаты, связанные с проблемами мира в Украине и нашей безопасности.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 28 марта 2022
Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет иметь короткую встречу с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле, которые состоятся 29 марта.
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