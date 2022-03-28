Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кулеба обсудил с министром иностранных дел Турции переговоры между Украиной и РФ

Дата публикации
Просмотры
7743
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кулеба обсудил с министром иностранных дел Турции переговоры между Украиной и РФ

Кулеба подчеркнул, что надеется, что у переговоров будет результат.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба обсудил со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу предстоящие переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле.

Об этом Дмитрий Кулеба написал в Twitter.

"Благодарю Турцию за проведение очередного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. Надеюсь, что под руководством турецкого посредничества эти переговоры принесут результаты в интересах мира в Украине и нашей безопасности", — написал Кулеба.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что будет иметь короткую встречу с представителями России и Украины перед переговорами в Стамбуле, которые состоятся 29 марта.

Читайте также:

Как украинские защитники уничтожают вражеские цели с помощью пушек и беспилотников

Как украинские защитники уничтожают вражеские цели с помощью пушек и беспилотников
Следующая публикация