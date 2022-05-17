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Кулеба обсудил с нидерландским министром поставки оружия и статус Украины на членство в ЕС

Кулеба обсудил с нидерландским министром поставки оружия и статус Украины на членство в ЕС

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Кулеба обсудил с нидерландским министром поставки оружия и статус Украины на членство в ЕС

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел встретился с главой МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время встречи с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в Гааге обсудил поставки оружия, новые санкции против России и предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Встретился с моим коллегой и другом Вопке Хукстрой в начале моего визита в Гаагу. Поблагодарил его и правительство Нидерландов за их усилия по защите мира в Украине и Европе. Мы сосредоточились на дальнейших поставках оружия, новых санкциях против России и статусе кандидата в члены ЕС для Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский провел встречу в Киеве с главами МИД Германии и Нидерландов.

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