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Кулеба обсудил жесткие санкции против России с зарубежными коллегами: подробности

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Кулеба обсудил жесткие санкции против России с зарубежными коллегами: подробности

Associated Press

Ключевая тема — санкции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом в сервисе микроблогов Twitter заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Учитывая динамику ситуации, провел еще один телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном накануне нашей встречи в Вашингтоне. Ключевая тема — санкции. Указал на необходимость применить жесткие санкции против Российской Федерации за ее противоправные действия", — говорится в сообщении в соцсети.

Также в разговоре с канадской коллегой Мелани Жоли дипломаты обсудили объем и процесс введения санкций против России за ее противоправные действия.

"Канада твердо стоит на стороне Украины не только на словах, но и в действиях", – подчеркнул Кулеба.

Как сообщалось ранее, президент страны-агрессорки Владимир Путин 21 февраля объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимную помощь между РФ и "ЛДНР".

После этого президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны на фоне напряженной ситуации в Украине по признанию Россией "независимости" "ЛДНР".

Впоследствии появилась реакция европейских стран на признание "ЛНР" и "ДНР". В Европе обещают новые санкции для России и оружие против танков — для Украины.

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