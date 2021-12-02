Кулеба обсудит с Энтони Блинкеном стягивание российских войск к границам Украины

После этого госсекретарь США отдельно поговорит с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Стягивание российских войск к украинским границам сегодня, 2 декабря, обсудит глава МИД Украины Дмитрий Кулеба с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Также читайте Кулеба считает, что страны НАТО четко ответили на призыв Украины о сдерживании РФ

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

"Не только сверим часы по поводу намерений Российской Федерации, но и обсудим состояние движения по трем трекам — усиление четких политических сигналов, санкционного давления и безопасности", — прокомментировал глава МИД Украины цель встречи.

Отмечается, что Вашингтон серьезно озабочен возможностью новой агрессии России против Украины. Переговоры пройдут сегодня в Стокгольме, на полях встречи ОБСЕ.

Как сообщила корреспондентка ТСН Наталья Фибриг государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен после саммита НАТО в Риге заявил, что никто не знает с уверенностью, принял ли президент Путин окончательное решение относительно нападения на Украину. Если удержать Путина от этого шага не удастся, Америка, убеждает, будет решительно реагировать.

"Мы четко дали понять Кремлю, что мы будем реагировать решительно, в том числе и рядом экономических санкций, от использования которых пытались удержаться в прошлом", — отметил Блинкен.

Напомним, накануне в Риге прошел саммит НАТО. Там 30 министров иностранных дел снова заявили – в случае новой агрессии Россия заплатит высокую цену. Речь идет об экономических и финансовых санкциях. Ранее в НАТО заявили — Россия не имеет права вето и права голоса диктовать, может ли Украина получить членство в Альянсе. Это решение будет принимать только суверенная Украина и 30 стран-членов блока.