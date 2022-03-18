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Кулеба объяснил, что означает фраза российской стороны "Путин не против прямых переговоров"

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Кулеба объяснил, что означает фраза российской стороны "Путин не против прямых переговоров"

УНІАН

На сегодняшний день есть вопросы, которые только одни переговорщики не могут решить, потому что не имеют мандата.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российской стороны в переговорном процессе по поводу войны в Украине о том, что президент РФ Владимир Путин не против прямых переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом министр рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это та самая история, которая была с нормандским саммитом", – ответил Кулеба на вопрос о том, что означает хитрая формулировка россиян – "Путин не против прямых переговоров"?

"Путин говорил: "Я же готов к нормандскому саммиту, но нужно наработать. А с чем мы выйдем из этого саммита? Пусть наши помощники все согласуют, а потом мы выйдем на встречу и все освятим", – объяснил глава МИД Украины.

Он подчеркнул, что сейчас кардинально иная ситуация и есть вопросы, которые переговорщики не могут решить.

"То есть они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но у них просто нет мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезна. То есть – встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", – рассказал Кулеба.

А пока этого нет, министр сказал, власти продолжают делать свою работу, "то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее".

"А для этого, как я уже говорил, Вооруженные Силы и все силы обороны наносят урон врагу, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с Министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", — рассказал глава украинского МИД.

Он добавил, что на сегодняшний день все сосредоточены на этих вещах – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, Министерство обороны, МИД: "Все работают над тем, чтобы у Украины была как можно сильнее позиция. Это сейчас ключевое ".

Напомним, Кулеба также сообщил, что Зеленский готов встретиться с Путиным в любое время, "хоть завтра".

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