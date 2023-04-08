Кулеба объяснил, как страны Евросоюза могут согласовать санкции против "Росатома"

Евросоюз может сделать исключение для некоторых стран, критически зависящих от российских ядерных технологий

Страны Евросоюза вскоре приступят к активной работе над новым пакетом санкций против России за ее агрессию против Украины и новые ограничения могут затронуть компанию " Росатом ".

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Он заявил, что Евросоюз может сделать исключение для некоторых стран, критически зависящих от российских ядерных технологий. Это будет сделано для того, чтобы согласовать и ввести санкции в отношении "Росатома".

"Сейчас будет активно вестись работа над 11 пакетом санкций ЕС. Мы уже ставим вопрос о так называемых ядерных санкциях. Но здесь ситуация очень проста. Есть пара стран, которые критически зависят от ядерных технологий "Росатома", поэтому они любой ценой блокируют эти санкции. Поэтому, когда эти санкции будут приняты, могу предположить, что будут исключения для этих стран", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по санкциям против атомной отрасли России.

Кроме того, мы ранее информировали, что работники "Росатома" разворовывают деньги, которые Украина выделяет на зарплаты работникам оккупированной Запорожской АЭС.

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