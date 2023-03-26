Кулеба объяснил, почему Путина нужно судить не только в Международном уголовном суде

МКС может осудить Путина за все, кроме агрессии против Украины.

Российского диктатора Владимира Путина следует судить за агрессию против Украины не только в Международном уголовном суде (МКС), но и с помощью специального трибунала.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что МКС может осудить Путина за все, кроме агрессии против Украины.

"Поэтому нам нужен трибунал по преступлению агрессии. То есть должно было осудить Путина за то, что он стоит за похищением детей, убийством военнопленных, разрушениями артиллерией и ракетами гражданской инфраструктуры, за расстрелами и пытками гражданских и военных. Нужно осудить Путина за то, что называют всех преступлений, – это преступление агрессии",– сказал министр.

Кулеба объяснил, что МКС не может этого сделать по ряду юридических причин.

"Когда говорят, что спецтрибунал нужен, чтобы осудить Путина за военные преступления — это неправильно. Спецтрибунал — это осудить за одно преступление, преступление агрессии. Но не только Путина, но и всех, кто принимал участие в принятии этого решения", — сказал он. он.

Кулеба также отметил, что самым большим юридическим вопросом в этом плане является иммунитет Путина как главы государства, в МКС этот иммунитет применяться не может, а в спецтрибунале "есть нюансы".

Напомним, ранее глава Государственной думы России Вячеслав Володин придумал очередной план спасения Владимира Путина от суда в Гааге – он призвал запретить деятельность Международного уголовного суда на территории России.

Кроме того, мы ранее информировали, что следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, ранее выдавших ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

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