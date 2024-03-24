Кулеба отреагировал на попытки Путина привязать теракт в "Крокус Сити Холл" к Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призывает не разрешить Кремлю и диктатору Владимиру Путину насадить обман об "украинском следе" в теракте в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье.

Об этом глава МИД написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

"Не позволяйте Путину и его приспешникам обмануть вас. Их единственная цель – побуждать больше россиян гибнуть в их бессмысленной преступной войне против Украины, а также привить еще больше ненависти к другим нациям, не только украинцев, но и всему Западу", – заявил Кулеба.

Министр назвал Путина патологическим лжецом. Дипломат подчеркнул, что "фюрер" врал о взрывах жилых домов в 1999 году, катастрофе подводной лодки "Курск" 2000-го, осаде школы в Беслане в 2004 году, об убийствах Анны Политковской, Сергея Магнитского, Бориса Немцова и т.д. военных, оккупировавших Крым, о сбитии MH17 и планах вторжения в Украину.

"Путин — патологический лжец. В частности, и сейчас, когда он отчаянно пытается связать Украину или другие западные страны с массовым расстрелом под Москвой, несмотря на то, что нет никаких доказательств, подтверждающих такие утверждения", — подчеркнул украинский министр.

Напомним, спустя почти сутки после теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" Владимир Путин обратился к россиянам. Диктатор повторил версию ФСБ об "украинском следе". По его словам, исполнители теракта найдены и задержаны, они пытались скрыться на территории Украины. Также "фюрер" пообещал наказать всех, кто причастен к стрельбе.

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