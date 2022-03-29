Кулеба ответил на путинское "я их уничтожу" и заявил о планах на победу

Кулеба ответил на путинское "я их уничтожу" и заявил о планах на победу

Министр напомнил, что президент страны-агрессора за несколько суток собирался захватить Киев и ключевые города Украины, однако потерпел провал.

Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал распространенную в СМИ информацию о том, что Путин якобы получил записку от президента Зеленского с условиями мира и ответил: "Я их уничтожу".

Об этом сообщает "УНИАН".

По словам Кулебы, "на самом деле очень малое значение имеет то, что думает Путин именно сейчас в плане того, кого он "добьет".

Министр напомнил, что президент страны-агрессора за несколько суток собирался захватить Киев и ключевые города Украины, однако потерпел провал.

"Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло. Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", — подчеркнул Кулеба.

Ранее Офис президента отреагировал на информацию об отравлении Абрамовича и других участников переговоров.

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