Кулеба ответил, откажется ли Трамп от Украины в обмен на Ближний Восток

Дональд Трамп и Путин / © Getty Images

Реклама

Президент США Дональд Трамп имеет постоянную симпатию к российскому диктатору Путину, однако даже в случае договоренностей между ними о разделе мира эти соглашения вряд ли имели бы силу.

Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Мосейчук Podcast.

«Он очень последовательный в своей симпатии к Владимиру Путину», — сказал Кулеба о Трампе.

Реклама

Отвечая на вопрос, могли ли Путин и Трамп договориться о распределении сфер влияния в мире, дипломат подчеркнул: «В теории возможно все, но я думаю, что нет. Я думаю, что в этот раз это было больше „ша, не лезь“. Трамп может договориться с Путиным о чем угодно: сядут и весь мир поделят, фломастерами линии начертят. Но у них обоих нет сил соблюсти эти договоренности».

Кулеба также отметил, что Трамп постепенно уходит от украинского вопроса.

«Трамп по факту оставил активную роль в украинском вопросе уже несколько недель как — собственно после последней встречи в Стамбуле мы ничего не слышали. Уход Трампа от темы Украины произошел еще до того, как развернулась атака Израиля на Иран», — отметил он.

Отдельно Кулеба прокомментировал текущую ситуацию в России, подчеркнув, что у Кремля в настоящее время нет достаточных ресурсов для масштабных военных кампаний.

Реклама

«Россия слаба. Она может строить себе какую-то картинку, но у них сейчас нет ресурса на глобальные военные действия», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО избегают обсуждения вопроса о прекращении Трампом военной помощи Киеву.

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО.