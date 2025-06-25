- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 311
- Время на прочтение
- 2 мин
Кулеба ответил, откажется ли Трамп от Украины в обмен на Ближний Восток
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что теоретически Путин и Трамп могли бы договориться о разделе сфер влияния в мире.
Президент США Дональд Трамп имеет постоянную симпатию к российскому диктатору Путину, однако даже в случае договоренностей между ними о разделе мира эти соглашения вряд ли имели бы силу.
Об этом заявил эксминистр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью на YouTube-канале Мосейчук Podcast.
«Он очень последовательный в своей симпатии к Владимиру Путину», — сказал Кулеба о Трампе.
Отвечая на вопрос, могли ли Путин и Трамп договориться о распределении сфер влияния в мире, дипломат подчеркнул: «В теории возможно все, но я думаю, что нет. Я думаю, что в этот раз это было больше „ша, не лезь“. Трамп может договориться с Путиным о чем угодно: сядут и весь мир поделят, фломастерами линии начертят. Но у них обоих нет сил соблюсти эти договоренности».
Кулеба также отметил, что Трамп постепенно уходит от украинского вопроса.
«Трамп по факту оставил активную роль в украинском вопросе уже несколько недель как — собственно после последней встречи в Стамбуле мы ничего не слышали. Уход Трампа от темы Украины произошел еще до того, как развернулась атака Израиля на Иран», — отметил он.
Отдельно Кулеба прокомментировал текущую ситуацию в России, подчеркнув, что у Кремля в настоящее время нет достаточных ресурсов для масштабных военных кампаний.
«Россия слаба. Она может строить себе какую-то картинку, но у них сейчас нет ресурса на глобальные военные действия», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО избегают обсуждения вопроса о прекращении Трампом военной помощи Киеву.
Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет видеть в итоговой декларации саммита НАТО.