Кулеба поблагодарил Блинкена за неустанную работу по мобилизации поддержки Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил государственного секретаря США Энтони Блинкена за работу по мобилизации поддержки Украины в 2022 году.

"Спасибо секретарь Блинкен, за эти добрые слова и вашу неустанную работу по мобилизации поддержки Украины в этом году. Для меня было честью видеть вас в качестве специального гостя на конференции послов Украины 2022 года. Счастливого Рождества вашей семье и всем американцам", - написал Кулеба в сервисе микроблога Twitter.

Тем временем ранее Блинкен написал в своем сообщении в Twitter, что "пообщался со всеми послами Украины во время их ежегодной конференции".

"Мое послание им было простым: где бы вы ни работали над укреплением поддержки суверенитета, территориальной независимости и демократии Украины, у вас есть партнер в Соединенных Штатах. Рассчитывайте на нас", - заметил Блинкен.

Заявления Кулебы

Ранее Кулеба рассказал, когда и на каких условиях Украина вступит в НАТО. Украина уже является крепкой военной мощью, которая фундаментально меняет военный баланс в регионе и выступает донором безопасности для НАТО.

Также он рассказал, как Украина пыталась получить ЗРК Patriot. По словам дипломата, ЗРК Patriot помогут спасти жизнь украинцам и инфраструктуру.

Читайте также:

К тому же министр призвал украинцев ни о чем не волноваться и идти к победе.

Дополнительные 37 млрд от США, новое оружие, членство Украины в ЕС и НАТО – Дмитрий Кулеба