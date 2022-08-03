Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшей генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом глава МИД сообщил в интервью "Укринформу".

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", — сказал он.

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.

"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что с десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой эти компетенции. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", — отметил он.

Напомним, Верховная Рада 27 июля поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина.

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