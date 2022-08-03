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Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

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Кулеба подписал представление на назначение Венедиктовой послом в Швейцарии

Фото: Правительственный портал

Накануне президент подписал указ об увольнении Венедиктовой от должности генерального прокурора.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подписал представление президенту Владимиру Зеленскому на назначение бывшей генпрокурора Ирины Венедиктовой послом Украины в Швейцарии.

Об этом глава МИД сообщил в интервью "Укринформу".

"Да, я подписал представление на назначение госпожи Венедиктовой послом в Швейцарии", — сказал он.

По словам Кулебы, практика политических назначений на дипломатические должности всегда была, есть и будет во всех странах, поскольку нужен приток свежей крови, свежих мнений и взглядов.

"Президент постоянно присматривается к кандидатам на приоритетные для него страны. Мы все – Андрей Ермак (руководитель Офиса Президента – ред.), я, Андрей Сибига (заместитель руководителя ОП – ред.) постоянно находимся в поиске людей. Другое дело, что с десяти вариантов пройдет один, потому что процесс отбора очень тщательный, но это абсолютно нормально, когда мы заводим в систему людей снаружи, но обязательно с компетенциями, которые позволят им эффективно выполнять функции посла. Я считаю, что у Венедиктовой эти компетенции. Ее работа с международными партнерами в последние месяцы показала, что она может себя проявить на международном треке", — отметил он.

Напомним, Верховная Рада 27 июля поддержала назначение нового генпрокурора Украины Андрея Костина.

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