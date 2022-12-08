Кулеба подверг критике заявление президента МОК об участии россиян и белорусов в Олимпиаде: "Это отвратительно"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике заявление президента МОК Томаса Баха о том, что россияне и белорусы должны принимать участие в Олимпиаде-2024 в Париже, несмотря на войну в Украине.

Пре это Кулеба написал в Сети.

Накануне глава МОК заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон выступает за участие в Олимпиаде представителей всех стран, даже если эти государства находятся в войне.

"Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул по поводу Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран, в том числе и находящихся в состоянии войны, должны участвовать в них", — сказал Бах.

Он добавил, что олимпийское движение "должно быть объединяющей, а не разъединяющей силой".

Комментируя эти слова, Кулеба заявил, что использовать спорт для отбеливания военных преступлений – это отвратительно.

"С февраля Россия убила 184 украинских спортсменов. И теперь господин Бах цитирует Эммануэля Макрона, который якобы сказал, что "спорт не следует политизировать", а к спортсменам из Украины, России и Беларуси нужно относиться одинаково. Использовать спорт для отбеливания военных преступлений — это отвратительно", – говорится в сообщении украинского министра.

Напомним, в июне президент МОК раскритиковал решение организаторов Wimbledon-2022 отстранить теннисистов из России и Белоруссии от участия в турнире. Хотя в начале полномасштабного вторжения РФ Бах рекомендовал международным федерациям ограничить участие российских и белорусских спортсменов.

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