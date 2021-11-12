Кулеба поедет в Брюссель уже на следующей неделе: стала известна цель визита

Кулеба поедет в Брюссель уже на следующей неделе: стала известна цель визита

Ключевой темой переговоров глав МИД станет безопасность.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, поедет в Брюссель на саммит министров стран Евросоюза. В ходе визита министр встретится с главами МИД Германии и Франции.

Об этом сам Кулеба сообщил на брифинге.

По словам главы МИД, 15 ноября в Брюсселе он примет участие в съезде министров иностранных дел стран ЕС накануне предстоящего в декабре саммита "Восточного партнерства".

"Будут встречи с руководством НАТО, ряд двусторонних встреч с коллегами-министрами и еврокомиссарами", — рассказал Кулеба.

Глава МИД также сообщил, что ключевой темой переговоров будет безопасность.

"Речь идет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в оккупированном Крыму и Приднестровском регионе Молдовы", — пояснил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Брюссель Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.

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