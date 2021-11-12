Кулеба поедет в Брюссель уже на следующей неделе: стала известна цель визита

Ключевой темой переговоров глав МИД станет безопасность.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в понедельник, 15 ноября, поедет в Брюссель на саммит министров стран Евросоюза. В ходе визита министр встретится с главами МИД Германии и Франции.
Об этом сам Кулеба сообщил на брифинге.
По словам главы МИД, 15 ноября в Брюсселе он примет участие в съезде министров иностранных дел стран ЕС накануне предстоящего в декабре саммита "Восточного партнерства".
"Будут встречи с руководством НАТО, ряд двусторонних встреч с коллегами-министрами и еврокомиссарами", — рассказал Кулеба.
Глава МИД также сообщил, что ключевой темой переговоров будет безопасность.
"Речь идет о практических шагах поддержки Украины со стороны наших партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, в оккупированном Крыму и Приднестровском регионе Молдовы", — пояснил Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что во время визита в Брюссель Кулеба встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО.