Кулеба поговорил с Блинкеном: среди тем – военная помощь для Украины

Кулеба поговорил с Блинкеном: среди тем – военная помощь для Украины

Стороны также согласовали позиции по поводу будущих санкций против России.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 14 апреля телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив, в частности, следующий пакет военной помощи.

Об этом украинский министр сообщил в Сети.

"В нашем телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и я обсудили следующий пакет военной помощи для Украины и согласовали позиции по дальнейшим санкциям, которые будут введены против России", – говорится в сообщении.

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"Благодарен США за их непреклонную поддержку и стойкость", — добавил Кулеба.

Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долл. Пакет помощи будет содержать артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры и дополнительные вертолеты.

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