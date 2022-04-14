Кулеба поговорил с Блинкеном: среди тем – военная помощь для Украины

Стороны также согласовали позиции по поводу будущих санкций против России.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 14 апреля телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив, в частности, следующий пакет военной помощи.
Об этом украинский министр сообщил в Сети.
"В нашем телефонном разговоре госсекретарь США Энтони Блинкен и я обсудили следующий пакет военной помощи для Украины и согласовали позиции по дальнейшим санкциям, которые будут введены против России", – говорится в сообщении.
"Благодарен США за их непреклонную поддержку и стойкость", — добавил Кулеба.
Напомним, 13 апреля президент США Джо Байден объявил о решении предоставить Украине дополнительную военную помощь на 800 млн долл. Пакет помощи будет содержать артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры и дополнительные вертолеты.
Читайте также:
- "Чтобы разблокировать Мариуполь, нужно больше оружия": Кулеба заявил, что Украина работает над этим
- "Чтобы мы завершили это дело": Резников призвал предоставить Украине современное оружие дальнего действия
- США ожидают масштабного наступления РФ на Донбассе для геноцида украинцев, поэтому дают Украине тяжелое вооружение