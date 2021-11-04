Кулеба полетит в Вашингтон на встречу с Блинкеном: стала известна дата визита

Кулеба полетит в Вашингтон на встречу с Блинкеном: стала известна дата визита

Встреча представителей государств состоится 10 ноября.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен встретятся в Вашингтоне 10 ноября на заседании Комиссии по стратегическому партнерству. Предполагается, что в ходе визита представители стран подпишут новую Хартию стратегического партнерства.

Об этом Кулеба завил во время открытого онлайн-брифинга 4 ноября.

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"10 ноября мы с государственным секретарем США Энтони Блинкеном проведем в Вашингтоне заседание Комиссии стратегического партнерства Украина-США, на котором подпишем новую Хартию стратегического партнерства", — сообщил глава МИД Украины.

Министр иностранных дел заверил, что после нескольких лет перерыва Комиссия все же возобновит работу. По словам министра, это станет толчком к выходу отношений Украины и США на новый уровень.

"Украинская дипломатия системно развивает достижение сентябрьского визита президента в США, в ходе которого наши страны заключили 20 взаимовыгодных документов в сфере экономики, безопасности и энергетики", — отметил Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что новая Хартия стратегического партнерства положит начало новым направлениям двусторонних отношений, усилит единство в условиях российской агрессии, а также станет практическим документом, отвечающим общим вызовам, ныне стоящим перед Украиной и США.

"Готовность Вашингтона к новому этапу стратегического партнерства свидетельствует, что Украина пользуется доверием и является одним из ключевых партнеров США в Европе", — подчеркнул министр.

Дмитрий Кулеба рассказал, что во время визита будут обсуждаться вопросы обороны Украины и противодействия российской агрессии. Кроме того, представители государств будут говорить об американской поддержке внутренних трансформаций в Украине, ее экономическом развитии, в частности, укреплении нашей энергетической безопасности. Также планируется обсудить привлечение американских инвестиций, а также совместную борьбу с киберугрозами и изменениями климата.

Министр иностранных дел также отметил, что в этом году диалог между Киевом и Вашингтоном особенно интенсивный, о чем свидетельствуют неформальные разговоры президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом и госсекретарем Энтони Блинкеном в Глазго.

Ранее сообщалось, что в составе украинской делегации во главе с Дмитрием Кулебой будут также представители разных министерств и ведомств.

Напомним, о возобновлении Комиссии стратегического партнерства Владимир Зеленский и Джо Байден договорились еще в начале сентября во время визита украинской делегации в Штаты. По словам Дмитрия Кулебы, президенты договорились не только возобновить деятельность комиссии, но и усилить и сделать ее более действенной.

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