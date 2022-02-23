Кулеба пообщался об укреплении обороноспособности Украины с главой Пентагона: что обсуждали

Кулеба пообщался об укреплении обороноспособности Украины с главой Пентагона: что обсуждали

Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны.

В ходе визита в Соединенные Штаты Америки министр иностранных дел Украины обсудил дальнейшее практическое укрепление обороноспособности нашего государства с министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом идет речь на сайте МИД Украины.

Руководитель американского оборонного ведомства выразил непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и заверил в готовности США к дальнейшему наращиванию военно-технического сотрудничества с Украиной.

Министр иностранных дел выразил благодарность США за поддержку Украины и укрепление вооруженных сил.

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Стороны обсудили практические шаги по защите Украины, в частности, развитию сотрудничества в отраслях противовоздушной и противоракетной обороны.

mfa.gov.ua

Дмитрий Кулеба проинформировал министра обороны США о формировании в Украине территориальной обороны и выразил надежду на тесное сотрудничество для ее развития.

Кулеба ответил на вопрос об угрозе вторжения России и методах сдерживания | Новости Украины

Стороны согласовали продление консультаций и контактов на высшем военно-политическом уровне.

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