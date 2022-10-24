Кулеба пообщался с Блинкеном: обсудили российский фейк о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Об этом глава украинского МИДа написал в сервисе микроблогов Twitter.
Основной темой разговора стал фейк России о "грязной бомбе".
Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о «грязной бомбе» РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022
"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", — говорится в сообщении.
Во время разговора стороны пообщаются о практических шагах по усилению украинского ПВО.
"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", — подчеркнул Кулеба.
"Грязная" бомба
Российские манипуляторы вместе заявили, что Украина якобы изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на собственной территории.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за идеи российской пропаганды начал обзванивать министров обороны стран НАТО, среди которых – Великобритания, Франция и Турция.
В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.
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