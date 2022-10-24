Кулеба пообщался с Блинкеном: обсудили российский фейк о "грязной бомбе"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по телефону пообщался с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Об этом глава украинского МИДа написал в сервисе микроблогов Twitter.

Основной темой разговора стал фейк России о "грязной бомбе".

Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о «грязной бомбе» РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 23, 2022

"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" РФ может искать повод для операции под фальшивым флагом", — говорится в сообщении.

Во время разговора стороны пообщаются о практических шагах по усилению украинского ПВО.

"Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", — подчеркнул Кулеба.

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"Грязная" бомба

Российские манипуляторы вместе заявили, что Украина якобы изготовила "грязную" бомбу и готовится применить ее на собственной территории.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за идеи российской пропаганды начал обзванивать министров обороны стран НАТО, среди которых – Великобритания, Франция и Турция.

В то же время, руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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