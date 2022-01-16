Кулеба посоветовал Путину "посмотреть в зеркало", чтобы понять, почему Украина хочет в НАТО

Кулеба посоветовал Путину "посмотреть в зеркало", чтобы понять, почему Украина хочет в НАТО

Из-за действий России в соседних странах постоянно возникают конфликты.

Украина хочет вступить в НАТО из-за агрессивных действий России. Также такой курс поддерживает большинство украинцев.

Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что из-за действий России в соседних странах постоянно возникают конфликты. Поэтому вступление в Альянс является гарантией безопасности для Украины.

"Парадокс заключается в том, что соседние с Россией страны мотивированы действиями России, чтобы стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала много конфликтов вдоль своих границ и в разных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", — подчеркнул глава МИД Украины.

Напомним:

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