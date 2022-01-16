Кулеба посоветовал Путину "посмотреть в зеркало", чтобы понять, почему Украина хочет в НАТО

Из-за действий России в соседних странах постоянно возникают конфликты.
Украина хочет вступить в НАТО из-за агрессивных действий России. Также такой курс поддерживает большинство украинцев.
Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что из-за действий России в соседних странах постоянно возникают конфликты. Поэтому вступление в Альянс является гарантией безопасности для Украины.
"Парадокс заключается в том, что соседние с Россией страны мотивированы действиями России, чтобы стремиться к коллективной безопасности в НАТО. В течение десятилетий Россия создавала много конфликтов вдоль своих границ и в разных формах подрывала безопасность почти всех соседних стран. Если Путин хочет знать, почему его соседи стремятся к членству в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало", — подчеркнул глава МИД Украины.
Напомним:
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Москва не намерена обсуждать с НАТО или США вопросы перемещения войск по территории России, а требования "вернуть их в казармы" рассматриваться не будут.
- Власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.
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Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что Россия не исключает возможности размещения наступательного вооружения на территории Украины.
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