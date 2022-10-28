Кулеба потребовал от коллеги из Ирана прекратить поставлять оружие в Россию

Иранское оружие РФ использует для убийства мирных жителей и уничтожения критической инфраструктуры в Украине.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о требовании к Ирану прекратить поставлять оружие в Россию во время разговора с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахианом 28 октября.

Об этом Кулеба написал в Сети.

"Сегодня я получил звонок от министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана, во время которого я требовал от Ирана немедленно прекратить поток оружия в Россию, используемого для убийства мирных жителей и разрушения критической инфраструктуры в Украине", – говорится в заявлении главы украинского МИД.

Напомним, власти Ирана отрицают, что поставляют в Россию дроны-камикадзе. Иранские власти даже заявляли, что готовы принять участие в расследовании этого факта вместе с Украиной.

В свою очередь российские власти уверяют, что якобы не располагают информацией о покупке иранских беспилотников.

Отметим, Израиль предоставил США доказательства того, что иранские беспилотники используются Россией в войне против Украины. Соответствующие эксперты изучили российские дроны "Герань-2" и установили, что они идентичны с иранскими Shahed-136.

Израиль предоставит Украине данные об иранских дронах

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