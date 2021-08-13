Кулеба потролил "возмутительного" Лаврова и напомнил о вторжении России на Донбасс

Украинский министр напомнил российскому коллеге о 7-летней войне на Донбассе, которую развязала РФ, и о более 14 тысяч убитых в ходе боевых действий.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который накануне приезжал в незаконно оккупированный Крым, прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что жителям ОРДЛО и Крыма, которые считают, что себя россиянами, лучше уехать в РФ. Лавров назвал такое заявление возмутительным.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на возмущение Лаврова, напомнил ему о войне, которую развязала Россия на Донбассе, и перечислил вещи, которыми действительно стоит возмущаться.

"Возмутительна война, которую РФ развязала на Донбассе, убив более 14 тысяч человек. Возмутительна экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которую она принесла. А Украина — это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет", — написал Кулеба в Twitter.

Возмутительная война, которую РФ решила на Донбассе, убив более 14 000 человек. Возмутительная экономическая, гуманитарная, экологическая катастрофа, которые она принесла. А Украина — это свободная страна, где люди выбирают президента, партии, телеканал, место жительства. В этом ничего возмутительного нет. https://t.co/GgzPSQQnsT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 13, 2021

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям оккупированной части Донецкой и Луганской областей, которые считают себя россиянами и посоветовал им переезжать в РФ. Он отметил, что без Украины на оккупированной Россией территории "цивилизации не будет".

"Если ты живешь на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое, нам — в Россию, мы — россияне". Так это большая ошибка — оставаться жить на Донбассе. Это никогда не будет российская территория, просто никогда", — высказался Зеленский.

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