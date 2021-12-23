Кулеба призвал "не перекручивать" указ Зеленского о чиновниках, которые могут делать заявления от Украины

Кулеба призвал "не перекручивать" указ Зеленского о чиновниках, которые могут делать заявления от Украины

Кулеба подчеркнул, что "это не указ о том, кто что может комментировать".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал "не перекручивать" указ президента Владимира Зеленского, согласно которому официальные заявления по внешней политике Украины могут делать только три должностных лица.

Соответствующее обращение главный дипломат страны вечером в среду, 22 декабря, обнародовал на своей странице в Facebook.

По его словам, украинский лидер возложил на президента, премьер-министра и главу МИД ответственность за "именно официальные заявления от имени государства". Кулеба подчеркнул, что "это не указ о том, кто что может комментировать".

"Это указ о том, что вместо хаоса и самодеятельности во внешней политике со стороны органов и должностных лиц, не имеющих на это полномочий, приходят цивилизованный порядок и исполнение Конституции и Венской конвенции о дипломатических сношениях", — сказал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомста добавил, что "комментировать, выступать с разъяснением относительно внешней политики могут и будут разные люди, уполномоченные на это в установленном порядке".

"И попытки сейчас навязать мнение, что руководитель Офиса президента или спикер МИД не могут давать комментарии — это искажение реальности. Поэтому не поддавайтесь на хайп", — резюмировал он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 22 декабря подписал указ №671, которым установил, что официально комментировать внешнюю политику Украины могут только три чиновника, в том числе президент, премьер-министр и министр иностранных дел.

Целью такого решения глава государства назвал обеспечение единства внешнеполитического курса, усиление координации деятельности государственных органов в сфере внешних отношений и надлежащее исполнение международных договоров Украины.

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