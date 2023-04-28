Кулеба призвал не считать предстоящее контрнаступление решающей битвой в войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что союзники не должны рассматривать предстоящее контрнаступление Украины как битву, которая решит судьбу войны с Россией.

Об этом он заявил во время своей пресс-конференции в Одессе по итогам встречи с коллегами из Латвии, Дании, Эстонии, Исландии, Литвы, Норвегии, Швеции и заместителя государственного секретаря МИД Финляндии.

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"Это контрнаступление не должно рассматриваться как финальная битва. Финальной будет та битва, результатом которой станет освобождение всей территории Украины. Но этот вывод можно будет сделать только после окончания битвы, а не в начале", — сказал Кулеба.

Он отметил, что люди, которые говорят о контрнаступлении как "решающей битве" — искажают общую картинку.

"В конце мы сможем сказать, удалось ли нам достичь наших целей, или нам нужно другое контрнаступление. Мы будем бороться, пока не освободим наши территории. Если нам для этого потребуется одно контрнаступление, то это будет одно контрнаступление. Если будет нужно два или больше – будет два, или больше”, – заявил министр.

Кроме того, Кулеба сказал, что эту войну невозможно поставить на паузу, потому что такой вариант уже был испытан между 2014 и 2022 годом.

"Откладывание решений закончилось полномасштабным вторжением России и атакой на глобальный порядок безопасности. Поэтому мы будем бороться к победе", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной ракетный удар россиян об украинских городах, в результате которых погибли мирные жители.

Кроме того, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны Североатлантического альянса должны прекратить искать оправдания и признать, что альтернативы принятию Украины в Альянс нет.

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