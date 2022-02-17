Кулеба призвал партнеров немедленно отреагировать на обстрел российскими наемниками Станицы Луганской

По словам министра, это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал всех партнеров немедленно осудить обстрел Станицы Луганской из тяжелого оружия с оккупированной территории.

"С оккупированной территории Донбасса из тяжелого оружия обстреляно украинское село Станица Луганская. Повреждена гражданская инфраструктура. Мы призываем всех партнеров немедленно осудить это серьезное нарушение Минских соглашений со стороны России в условиях и без того напряженной ситуации в области безопасности", — написал министр в Twitter.

Напомним:

Утром четверга, 17 февраля, российские оккупанты прибегли к артиллерийским обстрелам поселка Станица Луганская в Луганской области. Один из снарядов попал в детсад в Новой Кондрашовке, две воспитательницы получили контузию. Кроме детсада, повреждения получили локомотивное депо и коммунальная инфраструктура – половина населенного пункта осталась без электропитания. В то же время сепаратисты распространяют фото с места инцидента, утверждая, что детсад на оккупированной территории обстреляли военные ВСУ.

Новости с фронта: оккупанты попали в детский сад – есть ли пострадавшие

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