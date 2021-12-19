Кулеба призвал Запад конкретно заявить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину

Киев пытается добиться от Запада готовности, в случае вооруженного конфликта Москвы с Киевом, отключить РФ от системы SWIFT.
Киев призвал Запад конкретно заявить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете The Washington Post.
"Кулеба призвал США и, возможно, Великобританию, "действовать самостоятельно", если ЕС, имеющий более тесные связи с РФ в сфере торговли и энергетики, будет предлагать менее жесткие меры. По его мнению, Вашингтону и Лондону не следует "смягчать" санкции, стремясь пойти навстречу ЕС", - пишет СМИ.
Кулеба призвал Запад четко сообщить, какие именно санкции он введет в случае нападения России на Украину. "Иначе они (российские власти - ред.) решат, что все это - лишь болтовня", - сказал он.
"Похожая ситуация возникала у меня в детстве, когда мама говорила мне: "что-то нехорошее произойдет с тобой, если сейчас же не ляжешь спать". Я пару раз испугался, а в следующий раз спросил: "А что именно произойдет?", - вспомнил он.
Кулеба напомнил, что Киев пытается добиться от Запада готовности, в случае вооруженного конфликта отключить РФ от системы SWIFT, ввести санкции против российского госдолга и ограничительные меры против окружения президента РФ Владимира Путина.
"Судя по проведенным мной неформальным обсуждениям, они обсуждают возможность этой радикальной опции - отключения России от SWIFT. Это было бы мощно", - резюмировал министр.
Напомним, в последние дни Россия продолжала наращивать войска у границы с Украиной, несмотря на то, что президент Джо Байден призвал президента России Владимира Путина снизить напряженность во время виртуальной встречи на прошлой неделе.
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