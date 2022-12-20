Кулеба прокомментировал встречу Путина и Лукашенко: "Очередной танец в их исполнении"

Во время встречи президента агрессра России Владимира Путина и самопровозглашенного главы Беларуси Александра Лукашенко "ничего критического" для Украины не произошло. Более того — в ближайшее время может состояться еще одна подобная встреча.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Встреча Путина и Лукашенко — это очередной танец в их исполнении. По той информации, которой мы обладаем сейчас, на этой встрече не было принято качество критических решений", — прокомментировал он встречу двух диктаторов.

Дипломат подчеркнул, что Украина готова к любым сценариям — "о чем они бы (Путин и Лукашенко — Ред.) между собой не договаривались".

Кулеба заметил, что кремлевский "фюрер" продолжает склонять Лукашенко к максимальному содействию деятельности российских вооруженных сил.

"По сути мы можем говорить, что ряд объектов военной инфраструктуры Беларуси и определенная часть ее военной инфраструктуры в целом находятся под контролем РФ и белорусские военные фактически отстранены от влияния на эти процессы. Но ничего драматического на этой встрече не произошло, насколько нам известно в скором времени планируется еще одна встреча Путина и Лукашенко", — добавил министр.

Визит Путина в Минск

Аналитики американского Института изучения войны считают, что во время встречи Лукашенко скорее всего отказал Путину в дальнейших интеграционных уступках. ISW отмечают, что непосредственное участие соседней Беларуси в войне против Украины маловероятно.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Путин оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну против Украины. Впрочем, подчеркнул он, ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну.

Бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный считает, что своим визитом в Минск Путин хотел показать Западу, мол, Россия "умеет договариваться".

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