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Кулеба прокомментировал заявление Госдепа по поводу уменьшения помощи: "Не кипишуйте"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Кулеба прокомментировал заявление Госдепа по поводу уменьшения помощи: "Не кипишуйте"

Дмитрий Кулеба. / Фото: Getty Images

Украина пока не способна самостоятельно себя поддерживать.

Соединенные Штаты Америки снизят помощь Украине только тогда, когда Киев сможет обойтись без такой поддержки. Уровень пособия в 2024-м не снизится. Вот почему для паники поводов нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в одном из интервью.

"Речь не идет о 2024 году. Государственный департамент сказал, что когда Украина крепко встанет на ноги, будет достаточно оружия и ресурсов для противодействия российской агрессии, тогда сумма поддержки может быть уменьшена", — подчеркнул глава МИД.

По его словам, представитель Госдепа Миллер и сам признал, что Украина пока не способна самостоятельно себя поддерживать в военном плане в нужных объемах. Поводов для паники нет.

"Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии", — заявил Кулеба.

Напомним, представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге 4 января заявил, что США не будут оказывать Украине военную помощь на том уровне, как это было в 2022-2023 годах, но это не означает прекращения американской поддержки. По его словам, цель Вашингтона – помочь Киеву "встать на собственные ноги".

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Дата публикации
Просмотры
744
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