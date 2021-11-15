Кулеба проведет переговоры со Столтенбергом и главами МИД стран ЕС: что будут обсуждать

Кулеба проведет переговоры со Столтенбергом и главами МИД стран ЕС: что будут обсуждать

Основной темой переговоров в Брюсселе станет безопасность.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 15 ноября отправится в Брюссель, чтобы принять участие в Совете ЕС на уровне глав МИД в рамках подготовки к саммиту "Восточного партнерства" и провести переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Об этом информирует "Интерфакс".

Министры иностранных дел Европейского Союза и стран "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина) проведут встречу в Брюсселе впервые с мая 2019 года. Они обсудят подготовку к саммиту "Восточного партнерства", запланированного на декабрь 2021 года.

После этого обсуждения Кулеба встретится с главами МИД Германии и Франции Хайко Маасом и Жан-Ивом ле Дрианом.

Еще у него запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи они пообщаются с прессой. Основной темой переговоров в Брюсселе станет безопасность. Речь пойдет о практических шагах поддержки Украины со стороны партнеров на фоне ситуации вдоль украинской границы.

Также Кулеба проведет встречи с несколькими еврокомиссарами.

Напомним, на днях американское издание Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома, сообщило, что необычная военная активность Российской Федерации у границы с Украиной, за которой следят в Вашингтоне, может свидетельствовать о запланированном вторжении.

В Москве заявили, что они "вправе собирать войска там, где хотят".

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