Кулеба рассказал Боррелю об обстреле РФ гражданской инфраструктуры Харькова

Высокий представитель проинформировал о решительных шагах ЕС по дальнейшему усилению санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем об обстреле Россией гражданской инфраструктуры Харькова.

Об этом он заявил в сервисе микроблогов Twitter.

Проговорить с @JosepBorrellF на Россию в последнее время борьба в Украине, включая несчастный раздражитель утешения гражданской infrastructure в Kharkiv, který led to multiple civilian casualties. HR/VP updated me на Европейских резолюционных Steps в further elevate sanctions по России. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 28 февраля 2022

"Звонок с Жозепом Боррелем о последних военных преступлениях России в Украине, включая жестокий невыборочный обстрел гражданской инфраструктуры Харькова, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Высокий представитель проинформировал меня о решительных шагах ЕС по дальнейшему ужесточению санкций против России", — отметил он.

Тем временем в Харькове российские войска начали взрывать подстанции, которые снабжают город электроэнергией. Обстрелы в Харькове продолжаются.