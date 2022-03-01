Категория
Политика
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВійнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Кулеба рассказал Боррелю об обстреле РФ гражданской инфраструктуры Харькова

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Кулеба рассказал Боррелю об обстреле РФ гражданской инфраструктуры Харькова

Associated Press

Высокий представитель проинформировал о решительных шагах ЕС по дальнейшему усилению санкций против России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообщался с высоким представителем Европейского Союза Жозепом Боррелем об обстреле Россией гражданской инфраструктуры Харькова.

Об этом он заявил в сервисе микроблогов Twitter.

"Звонок с Жозепом Боррелем о последних военных преступлениях России в Украине, включая жестокий невыборочный обстрел гражданской инфраструктуры Харькова, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Высокий представитель проинформировал меня о решительных шагах ЕС по дальнейшему ужесточению санкций против России", — отметил он.

Тем временем в Харькове российские войска начали взрывать подстанции, которые снабжают город электроэнергией. Обстрелы в Харькове продолжаются.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

Кулеба призвал мир немедленно ввести разрушительные санкции против России

Кулеба призвал мир немедленно ввести разрушительные санкции против России
Следующая публикация