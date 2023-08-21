Кулеба рассказал, будет ли Украина выполнять все условия для вступления в ЕС

По словам главы МИД, Украина настроена открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в нынешнем году.

Украина планирует выполнить все задачи по началу переговоров о вступлении в ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Сейчас украинцы одновременно воюют и воплощают внутренние трансформации. Украина настроена выполнить все задачи, определенные Еврокомиссией, и открыть переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году", – заверил глава МИД.

По мнению Кулебы, наивно думать, что планы Москвы ограничены Украиной. Россия хочет нанести вред всей Европе, а сильный ЕС не входит в планы Путина. Он хочет видеть ЕС в хаосе, конфликтах между государствами-членами, парализованным нерешительностью и дестабилизированным злыми избирателями.

"Мы должны быть сильными и объединенными, должны играть в большую игру и быть амбициозными, смотреть дальше горизонта и бескомпромиссно защищать наши ценности. Украинцы уже сегодня делают все это.

Времена трудностей пройдут. Родится новая Европа, неотъемлемой частью которой будет Украина. Новый баланс сил обеспечит десятилетие мира и стабильности для всех европейцев. Чтобы ни какие дети больше не погибали в варварской и неспровоцированной захватнической войне. Чтобы навсегда запечатлеть основополагающий принцип Европы "Никогда снова", – подытожил он.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина высказала мнение, что Украина до октября не выполнит на 100% все критерии, рекомендованные Еврокомиссией.

В свою очередь посол Украины при Европейском Союзе Всеволод Ченцов заявил, что Украина движется со скоростью света в контексте стандартов ЕС.

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