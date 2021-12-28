Кулеба рассказал, есть ли какие-либо сдвиги по переговорам ТКГ в Минском формате

Кулеба рассказал, есть ли какие-либо сдвиги по переговорам ТКГ в Минском формате

По его словам, в Трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, есть ли какие-либо сдвиги по переговорам ТКГ и объяснил, что это за 10 шагов по выполнению Минских соглашений, о которых заявил президент Владимир Зеленский.

Об этом глава МИД Украины рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Это комплексная попытка сдвинуть с мертвой точки переговорный процесс. Но по сути эти 10 шагов не меняют ни Минских договоренностей, ни формата функционирования ТКГ или "нормандского формата"", — объяснил Кулеба.

По его словам, если говорить в целом об урегулировании, то в Трехсторонней контактной группе большинство ключевых решений уже готовы к принятию.

"Там уже не о чем говорить, оно уже столько раз все обсуждено и написано. Там нет нужды в переговорах, нужен только зеленый свет от Москвы, как и в случае с заявлением о приверженности режиму прекращения огня. Но то, что происходит, это в основном сложно назвать переговорами со стороны России и их марионеток. Более уместная характеристика — заговаривание процесса", — заявил он.

Напомним, что во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" 26 ноября, Зеленский заявил, что Минские переговоры это единственное, что работало, даже режим прекращения огня стал возможен благодаря этим переговорам.

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