Кулеба рассказал, как Ермак похоронил возможность диалога с зятем Трампа

Андрей Ермак / © Associated Press

В 2024 году тогда еще руководитель Офиса президента Андрей Ермак якобы отклонил предложение развивать контакт с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, который сейчас является одним из переговорщиков по мирному плану США.

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Светлане Павелецкой.

Кулеба сказал, что Кушнер «очень нормальный» по отношению к Украине, поэтому было бы хорошо, если бы зять Трампа поехал бы с Уиткоффом на переговоры в Москву. Однако дипломат утверждает, что украинская сторона упустила возможность налаживания контактов с Кушнером.

Кулеба рассказал, что весной 2024 познакомился с Кушнером на одном из мероприятий, обменялся с ним контактами, после чего приехал в Киев с предложением.

«За переговорным столом во Флориде сидели госсекретарь Марко Рубио, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. А весной 2024 года меня с Кушнером познакомил один человек, который был близок и к нему, и ко мне. И он буквально нас подвел друг к другу на закрытом мероприятии. Мы (с Кушнером — Ред.) обменялись контактами. Это было еще до того, как Трамп стал президентом», — сказал бывший глава МИД.

Однако, когда Кулеба вернулся в Киев и рассказал о своей встрече, Андрей Ермак заявил, что Кушнер «не при делах, что на него ставку делать не нужно».

«В ответ я выслушал монолог, что я ничего не понимаю в „раскладах“ в Америке — от бывшего руководителя Офиса президента — что я не знаю таких очевидных фактов, что Кушнер „не при делах“, что на Кушнера ставку делать не нужно. Надо делать ставку на Майка Помпео (госсекретарь США в первой каденции Трампа — Ред.). И он (Ермак — Ред.) ее уже сделал. И он построит коммуникацию с трампистами через Помпео… Я не получил мандат на продолжение бесед с Кушнером. И вот проходит полтора года и Кушнер становится ключевым переговорщиком», — говорит Кулеба.

Он предположил, что если бы тогда удалось выстроить коммуникацию с Кушнером, Украина имела бы человека, который бы занимал гораздо более проукраинскую позицию, чем сейчас.

«Мы упустили эту возможность из-за внутренних уничтожений внутри страны, которые нас уничтожают», — подытожил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что на переговорах во Флориде украинскую делегацию возглавил секретарь СНБО Рустем Умеров. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

По информации WSJ, на переговорах в Майами делегации обсуждали проведение выборов в Украине. Заявления Рубио и Умерова после переговоров читайте по ссылке.

Ранее сообщалось, что 28 ноября президент Владимир Зеленский уволил Андрея Ермака с должности главы Офиса президента.