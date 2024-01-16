Кулеба рассказал, как избежать прямой войны между НАТО и РФ

Поддержка Украины будет дешевле для Запада, чем прямая конфронтация с РФ.

Во избежание прямой конфронтации между НАТО и Россией, в которую будут вовлечены войска Соединенных Штатов, необходимо увеличивать помощь Украины в будущем.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует ABC News.

"Какой бы ни была цена поддержки Украины сейчас, цена наведения порядка в мире в случае, если Украина проиграет, будет намного выше", — заявил глава МИД Украины.

Дипломат отметил, что Украина будет продолжать борьбу против российских агрессоров даже в том случае, если Запад не будет оказывать достаточную помощь.

"Даже если у нас кончится оружие, мы будем биться лопатами. Потому что на карту в этой войне для Украины поставлено существование нации", — отметил министр иностранных дел.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Германии готовятся к возможной гибридной войне с Россией.

Кроме того, мы ранее информировали, что на саммите НАТО в Вашингтоне может быть принято важное решение для Украины.

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