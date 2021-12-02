Кулеба рассказал, как можно сдержать Россию "от военных авантюр"

Кулеба рассказал, как можно сдержать Россию "от военных авантюр"

Украина и Канада договорились об укреплении особого партнерства двух стран.

Когда в РФ будут видеть, что страны Запада серьезно относятся к нынешней ситуации на украинско-российской границе и готовы действовать решительно, то в Кремле будут основательно думать, прежде чем "идти на военные авантюры".

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге во время встречи с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

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Так, глава МИД подробно рассказал коллеге о ситуации на границе Украины и РФ и признаках того, что российская сторона, вероятно, готовится снова напасть на территорию нашего государства. В этой связи главы украинской и канадской дипломатии обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

"Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, глава МИД поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием РФ. Кулеба также выразил благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями, в частности, многолетнее участие в операции UNIFIER, эффективно усиливающей украинскую армию.

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В конце стороны обсудили дальнейшее сотрудничество со стороны Канады и Украины.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал глав МИД стран НАТО демотивировать Путина от худшего сценария.

Напомним, Россия продолжает стягивать свои войска к украинской границе. Там уже сконцентрировано около 100 тысяч российских военных. По прогнозам, РФ готовится напасть на Украину в конце января или начале февраля 2022 года.

Как сообщалось, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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