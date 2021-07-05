Кулеба рассказал, как Россия шантажирует страны за участие в "Крымской платформе"

Кулеба рассказал, как Россия шантажирует страны за участие в "Крымской платформе"

Глава МИД Украины назвал тестом для государств участие в "Крымской платформе".

Россия шантажом и угрозами пытается заставить глав государств не участвовать в "Крымской платформе", цель которой найти мирные пути для деоккупации незаконно оккупированного РФ полуострова.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на форуме "Украина 30".

"На этом фоне участие государств в Крымской платформе — это очень простой тест о том с кем ты в вопросе оккупированного Крыма — с Россией и агрессией или с Украины и международным правом?... Мы знаем, что Россия шантажирует и угрожает другим странам, требуя не участвовать в платформе. Некоторым очень тяжело под этим давлением Москвы", — сказал Кулеба.

Глава МИД добавил, что "Крымская платформа" стала наиболее красноречивым доказательством инициативной внешней политики Украины.

"Президент Украины с первого моего дня в должности задал вопрос: как будем возвращать Крым? По его инициативе МИД разработал концепцию платформы и через несколько месяцев мы увидим ее успех", — добавил Кулеба.

Напомним, источник в украинских дипломатических кругах рассказал ТСН.ua, что на учредительный саммит Крымской платформы в Киев 23 августа, который даст старт деоккупации украинского полуострова, приедут 20 глав государств, правительств и министров иностранных дел. Что касается Франции и Германии, они даже не артикулируются, кто приедет на Крымскую платформу. Глава французского МИД Жан Ив-Ле Дриан вообще сказал, что 23 августа у них заседание правительства, поэтому он сможет приехать 24 августа.

Крымская платформа — это площадка, на которой Украина вместе со своими зарубежными друзьями разрабатывать план деоккупации аннексированного Россией Крыма.

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