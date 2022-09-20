Кулеба рассказал о двух больших темах, которые будет обсуждать украинская делегация на Генассамблее ООН

Украинская делегация на Генассамблее ООН будет призывать к созданию спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступления агрессии и о механизме возмещения ущерба, нанесенного стране войной.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, возглавляющий украинскую делегацию на 77-й сессии ГА ООН, пишет Укринформ.

«У нас есть две большие темы, которые мы обсуждаем. Первая – это создание специального трибунала для привлечения России к ответственности за совершение преступления агрессии. Вторая — введение компенсационного механизма — для компенсации нанесенного Украине ущерба на средства российских денег, арестованных в мире», — отметил министр.

Он добавил, что это – не только о золото-валютных резервах России, а иных активах, например, недвижимости.

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Напомним, ООН намерена направить в Изюм экспертную группу на массовые места захоронений замученных оккупантами людей.

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