Кулеба рассказал о главных политических задачах для Украины и союзников на следующий год

Украине необходимо выстроить с партнерами мощную оборонную индустрию, чтобы противостоять вызовам, создаваемым российским военным комплексом.

Об этом в эфире 1+1 заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Санкции – это важный трек, но сейчас самый важный трек – это оборонные индустрии. Почему я на каждом шагу, при каждой возможности с партнерами об этом говорю, потому что нам нужно создать целостное пространство оборонных индустрий стран, как минимум, Европейского союза и Украины плюс США, Канада", — сказал Кулеба.

Он отметил, что задача очень непростая, но основная проблема в том, что каждая оборонка отдельной страны сама не справится с задачами и вызовами, которые создает российский оборонный комплекс.

"Поэтому наша политика в следующем году продолжится на максимальное ограничение с санкционными инструментами доступа российской оборонки к технологиям и сырью, а с другой стороны на наращивание сотрудничества между оборонными индустриями Украины и наших стран-партнеров. Под сотрудничеством я имею в виду совместное производство и снарядов, и запчастей. Это два трека, которые будут ключевыми в нашей работе для того, чтобы на политическом уровне это все двигалось", — заявил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что во время нового наступления российских кафиров украинским защитникам выгоднее будет перейти к эшелонированной обороне на заранее подготовленных рубежах, чтобы с более удобных позиций уничтожать врага.

Кроме того, ранее информировали, что российские захватчики на фронте штурмуют украинские позиции малыми группами пехоты с применением авиации и бронетехники.

Читайте также: