Кулеба рассказал о принципах компенсации за "Северный поток-2"

Если все же "Северный поток-2" запустят, то страна будет ссылаться на два принципа при формировании компенсаций.

Украина пока не введет обсуждений о возможных компенсациях в случае запуска российского проекта "Северного потока-2". Но уже украинская сторона сформулировала два принципа, по которым в случае необходимости может разговаривать о компенсациях.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время общения с журналистами на форуме "Украина 30. Международная политика".

Так, по словам Кулебы, в случае запуска "Северный поток-2", который РФ строит в обход Украины, государство потребует компенсаций по двум принципам: обеспечение безопасности и выполнение "Минских соглашений".

"... мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсациях, если до этого дойдет разговор. Это принцип безопасности — как будет гарантироваться безопасность нашей государство. Второе — это обеспечение выполнения договоренностей, потому что с Россией можно договориться, и Германия может даже что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать достигнутые договоренности — это большой вопрос, не имеющий ответа", — пояснил Кулеба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что строительство российского проекта "Северный поток-2" является оружием не только против Украины, но и против всей Европы в дальнейшем.

Как сообщалось, США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

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