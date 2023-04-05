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Кулеба рассказал об отношениях с Китаем: "У нас сплошной конструктив"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
957
Время на прочтение
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Кулеба рассказал об отношениях с Китаем: "У нас сплошной конструктив"

Фото: pixabay.com

По его словам, вопрос о сотрудничестве с Пекином стоит в повестке дня с европейскими политиками.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева и Пекина "конструктивные" отношения.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания комиссии Украина-НАТО в Брюсселе, пишет "Общественное".

"У нас сплошной конструктив", — прокомментировал глава украинского МИД отношения с КНР.

По словам министра, он очень активно в течение часа общался с европейскими партнерами по поводу того, как Украина сотрудничает с ЕС по дистанцированию Китая от углубления партнерства со страной-агрессором Россией.

"Я начал свой визит в Брюсселе со встречи с Жозепом Боррелем, который пришел на встречу со мной со встречи с президентом европейской комиссии, где они обсуждали ее визит в Китай. Затем Жозеп и я обсуждали его визит в Китай, а сегодня президент Зеленский говорил с фон дер Ляен в том числе о ее визите в Китай", — рассказал Кулеба.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский пригласил лидера Китая Си Цзиньпина посетить Украину. По словам главы государства, он не контактировал с главой Китая с начала полномасштабного вторжения России.

Пекин заявил, что будет поддерживать диалог со всеми сторонами "украинского вопроса". Впрочем, конкретной информации о визите Си Цзиньпина нет

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Дата публикации
Просмотры
957
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